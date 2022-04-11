Москва, 11 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Из русскоязычной версии «Википедии» необходимо удалить порнографические изображения. Об этом говорится в уведомлении Роскомнадзора, направленном в адрес портала.

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Об уведомлении, полученном от Роскомнадзора, рассказали представители сообщества. В документе говорится о необходимости удалить десять изображений, которые признали в ведомстве порнографическими.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянском разделе «Википедии» 30 марта было существенно изменено содержание статьи о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.