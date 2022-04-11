Москва, 11 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В период с января по март текущего года по железной дороге из Приморского края было отправлено 168,9 тыс. тонн рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ОАО РЖД в своем телеграм-канале.

(сс) wiggijo Рыба

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Отмечается, что это количество на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также уточняется, что из этого числа 106,7 тыс. тонн составила перевозка рыбной продукции в контейнерах (рост на +31,8% по сравнению с прошлым годом) и 55,3 тыс. тонн (+12,5%) перевозка в рефрижераторах.

При этом уточняется, что основной объем этих грузов был поставлен грузополучателям Москвы, Подмосковья, Урала и Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения», предназначенный для замены импортных деталей в лесной спецтехнике, начал работать в России.