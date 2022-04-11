Шахты, Ростовская область, 11 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области воспитанники Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего кадетского корпуса провели митинг против фашизма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Участники патриотической акции выразили поддержку военнослужащим Вооружённых сил России и решению президента России о проведении специальной военной операции на Украине. Кадеты выступили против фашизма и прошли строем с развернутыми знаменами в память всех павших от рук фашистов.

Завершился митинг у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в посёлке Красина.