Волгоград, 11 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. К занятиям в секциях муниципальных спортивных школ Волгограда приступили школьники, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе мэрии.

Алексей Банников ИА REGNUM Юные спортсмены

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Тренировки организованы в спортшколах вблизи от мест проживания беженцев. Пять школьников занимаются футболом, ещё пятеро — плаванием, одна 14-летняя девушка посещает секцию дзюдо.

Всех прибывшие дети ЛНР и ДНР также возобновили учёбу в общеобразовательных учреждениях.