Москва, 11 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Онлайн-сервис «Биржа импортозамещения», предназначенный для замены импортных деталей в лесной спецтехнике, начал работать в России. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

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Как отметил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, на новой онлайн-площадке представлены и постоянно пополняются предложения по технике и комплектующим российского производства.

При этом он добавил, что сервис, предназначенный для поддержки отечественной промышленности, помогает заказчикам найти необходимые товары, а производителям — новые рынки сбыта.

«Сегодня на нем размещают свои закупки более 1,5 млн заказчиков, зарегистрированы более 700 тыс. поставщиков. Услуги биржи полностью бесплатны для заказчиков», — сказал Спиренков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пробную партию инсулиновых помп отечественного производства намерен выпустить Болховский завод полупроводниковых приборов из Орловской области.