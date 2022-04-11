Брюссель, 11 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Конфликт на Украине необходимо разрешить на поле боя, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

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Его слова опубликованы на сайте Европейской службы внешних связей. Это повторное заявление Борреля по данной теме, таким образом, главный дипломат ЕС подтвердил свою позицию.

«Да, обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражений», — отметил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к немедленной отставке Борреля после заявления о необходимости военной победы.