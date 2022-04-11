Москва, 11 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Об окончании разработки и успешном проведении тестирования альфа‑ и бета-версий цифрового продукта REPEAT — импортонезависимой платформы модельно-ориентированной среды проектирования и математического моделирования, объявила команда проекта REPEAT АО «ИТЦ «ДЖЭТ» (дочерняя организация АО «Русатом Сервис»). Об этом сообщает пресс-служба госкопорации «Росатом».

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Отмечается, что продукт REPEAT (Real-time Platform for Engineering Automated Technologies) применяется для создания математических моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников. Его применение способствует повышению эффективности энергообъектов, а также снижает затраты на производственные процессы, количество простоев и непредвиденных инцидентов.

Также указывается, что создание указанного продукта ведется при участии Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) — оператора государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ.

Кроме того, уточняется, что REPEAT создан на базе современных архитектурных решений, включая облачные технологии, и является полностью российским продуктом, а также конкурентной альтернативой зарубежному программному обеспечению данного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что ОАК продолжает производство самолетов, несмотря на антироссийские санкции Запада.