Москва, 11 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли город Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:03 с украинских позиций в Авдеевке был совершён обстрел города Ясиноватая. Всего выпущено два снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму сбитый украинский беспилотник повредил крыши двух домов.