Москва, 11 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжает производство самолетов, несмотря на антироссийские санкции Запада. Об этом 8 апреля заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, его слова приводит пресс-служба корпорации.

Zsno.ru МС-21

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«Несмотря на санкции, производство самолетов на наших заводах не прекращается», — сказал он.

При этом гендиректор ОАК уточнил, что целями корпорации является выйти на производство 72-х самолетов ежегодно и сделать воздушные суда полностью российским по комплектующим.

Также Слюсарь рассказал, ОАК собирается начать выпуск самолетов МС-21 с российским двигателем в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на 22 августа 2022 года намечен запуск миссии «Луна-25» с космодрома Восточный, которая станет первой за 46 лет отечественной лунной миссией.