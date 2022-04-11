Симферополь, 11 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Крыму сбитый беспилотный аппарат повредил крыши двух домов. Об этом 11 апреля сообщил глава администрации Красноперекопского района Крыма Сергей Биданец.

Wetron.com.cn Беспилотник

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«В селе Таврическое повреждены кровли двух домов, есть повреждения окон. По предварительной информации, это был беспилотник», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Украинский беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны над территорией Крыма вечером 10 апреля.