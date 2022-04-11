Донецк, 11 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В городе Волноваха Донецкой Народной Республики возобновились школьные занятия. Об этом 11 апреля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Школа №5 в Волновахе

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В Волновахе после перерыва открылась школа №5. После освобождения города после украинской оккупации здание привели в порядок и подключили к электроснабжению. С 11 апреля в нём возобновляется учебный процесс.

Как рассказал корреспондент ИА REGNUM с места событий, на торжественной линейке перед началом занятий прозвучали два гимна — ДНР и Российской Федерации.