Москва, 11 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Странам Евросоюза придётся отказаться от «зелёной повестки» ради покупки у США «грязных» нефти и газа. Об этом 11 апреля сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

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По его словам, прежде «зелёная повестка» мешала США бороться за энергетический рынок Европы, однако после санкций в отношении российских энергоресурсов ситуация изменилась. Теперь для Америки наступило самое время поставлять Старому Свету свои «грязные» нефть и газ, написал Медведев.

Он отметил, что странам Евросоюза придётся отказаться от «зелёных идеалов» ради покупки американских энергоресурсов.