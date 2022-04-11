Брюссель, 11 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза итоги своей поездки на Украину. Об этом он сообщил 11 апреля, прибыв на встречу с министрами в Люксембурге.

European Parliament Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Боррель заявил, что он и сопровождавшие его лица стали «свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения». Он добавил, что собирается обсудить наиболее эффективные способы поддержки Украины, а также Международный уголовный суд.

«Я доложу министрам об итогах поездки в Киев совместно с главой Еврокомиссии», — сказал Боррель.

По его словам, в ближайшее время на Украине ожидается усиление боевых действий. В ЕС рассматривают усиление военной поддержки Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель ранее заявил, что противостояние Украины и России должно"быть выиграно на поле боя», а также анонсировал введение новых антироссийских санкций.

Читайте также: Глава евродипломатии пожелал военного разгрома России на Украине