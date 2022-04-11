Москва, 11 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Партнёры России в космической отрасли будут оплачивать в рублях услуги по поддержанию работы МКС, в случае выхода России из проекта в 2024 году. Об этом 11 апреля сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

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"Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

По его мнению, партнёры могут пойти на этот шаг ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю.