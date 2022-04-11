Сеул, 11 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал первых восемь кандидатов на посты министров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление избранного главы государства.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление он сделал 10 апреля в ходе пресс-конференции.

Известно, что депутат Национального собрания (парламента) Чху Гён Хо назначен вице-премьером, министром планирования и финансов, бывший заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи Ли Чжон Соп — министром обороны, профессор Корейского института науки и технологий Ли Чхан Ян — министром торговли, промышленности и энергетики, бывший губернатор провинции Чечжу Вон Хи Рён — министром земли, инфраструктуры и транспорта, глава исследовательского центра полупроводников Сеульского государственного университета Ли Чжон Хо — министром науки и информационно-коммуникационных технологий, бывший главврач больницы государственного университета Кёнбук Чон Хо Ён — министром здравоохранения и социального обеспечения, бывший вице-президент газеты JoongAng Ilbo Пак Бо Гюн — министром культуры, спорта и туризма, а бывший депутат Национального собрания (парламента) Ким Хён Сук — министром гендерного равенства и семей.

Как отметил Юн Сок Ёль, остальные члены кабинета министров будут названы в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил главой своего правительства экс-премьер-министра Хан Док Су.

Читайте также: В Южной Корее назначили нового премьер-министра