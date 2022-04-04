Сеул, 4 апреля 2022, 10:40 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил главой своего правительства экс-премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщило Yonhap News.
Данное заявление избранный глава государства сделал 3 апреля в ходе пресс-конференции.
Юн Сок Ёль объяснил свой выбор компетентностью и высоким профессионализмом кандидата.
Известно, что 72-летний Хан Док Су занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов и премьер-министром при президенте Но Му Хёне, а также посла Южной Кореи в США.
Между тем Хан Док Су заявил, что чувствует гордость и большую ответственность в связи с назначением, учитывая непростые экономические и геополитические условия, в которых находится страна.
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