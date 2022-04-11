Донецк, 11 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Время минских переговоров Киев использовал для укрепления военных позиций и подготовки атаки на республики Донбасса. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин журналистам мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dnronline.su Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

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По его словам, за время, пока в течение семи лет велись мирные переговоры, украинские войска укрепили свои позиции у линии соприкосновения и готовили атаку на республику.

«Уже на данный момент против Донбасса было бы использовано всё имеющееся вооружение. Донбасс просто стирался бы с лица земли. Это сотни и сотни тысяч жертв. В данный момент это уже было бы реальностью», — сказал Пушилин.