Москва, 11 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. На южной окраине Днепропетровска ракетами «Калибр» уничтожена техника ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы. Об этом 11 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

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Он уточнил, что техника дивизиона ЗРК С-300, поставленная киевскому режиму «одной из европейских стран», была укрыта в ангаре. По ней 10 апреля был нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр».

»Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооружённых сил», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, также за последние сутки российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Николаев и Жовтневое.

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Кроме того, в результате высокоточных ударов в районах населённых пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области было уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.