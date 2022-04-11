Москва, 11 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе города Изюма Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 11 апреля журналистам.

СУ-25 ВВС Украины

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Он заявил также, что три беспилотных летательных аппарата сбиты в районах Балаклеи, Гуляй поля и Волновахи. Беспилотник типа «Валькирия» уничтожен в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25», — проинформировал Конашенков.

В Херсонской области в районе села Посад-Покровское сбит вертолёт Ми-24 ВСУ. Его поразили в воздухе огнём из стрелкового оружия, добавил он.

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