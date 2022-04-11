Луганск, 11 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в общей сложности 48 снарядов. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР капитан Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 48 снарядов», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР.

Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что при этом украинские вооруженные формирования применяли артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, ракетную систему залпового огня БМ-21 «Град», минометы калибра 120 мм и тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Кроме того, Филипоненко указал, что были обстреляны населенные пункты Новоайдар, Донецкий, Первомайск и Золотое-5, и добавил, что в результате этого один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в течение последних суток украинские вооруженные формирования в ходе боевых действий потеряли убитыми 35 человек.