Киевские боевики за сутки потеряли в ЛНР 35 человек убитыми – НМ ЛНР
Луганск, 11 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В течение последних суток украинские вооруженные формирования в ходе боевых действий потеряли убитыми 35 человек. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) капитан Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 35 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР.
Кроме того, Филипоненко добавил, что также киевские боевики потеряли за это же время два танка, шесть бронетранспортёров и три единицы автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что некоторые страны, включая Турцию, Болгарию и Францию, попытаются убедить Россию создать коридоры для выхода из Мариуполя боевиков.