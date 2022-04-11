Донецк, 11 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Удар по оккупированному украинскими войсками Краматорску Донецкой Народной Республики был нанесён украинской ракетой «Точка-У», заявил 11 апреля глава ДНР Денис Пушилин представителям мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

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В качестве примера искажения информации в украинских и западных СМИ, он привёл пример атаки на вокзал в Краматорске.

«Сколь сильно раздувалось это в СМИ, что это сделали мы, Россия. Но мы видим, что даже на кадрах итальянских СМИ, которые там находились, очень чётко запечатлено, что по Краматорску был нанесён удар «Точкой-У». На данный момент, ни на вооружении ДНР, ни на вооружении ЛНР, ни на вооружении РФ «Точки-У» не стоят и не используются. В России не используются с 2019 года», — сказал Пушилин.

При этом противник за последнее время только территорию ДНР обстрелял «Точкой-У» 24 раза, — рассказал глава республики.