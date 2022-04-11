Таллин, 11 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В понедельник, 11 апреля, в Эстонии вступили в силу санкции в отношении компании такси Yandex NV, которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Arbat.mos.ru Такси

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта 2022 года. Его принятие было аргументировано соображениями национальной безопасности.

В правительстве отметили, что причиной для введения внутригосударственных санкций стало якобы решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex», — заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Фирме Yandex NV теперь запрещено организовывать, посредничать и предоставлять другие сопутствующие услуги таксоизвоза в Эстонии.

В свою очередь, Yandex NV назвало решение правительства Эстонии необоснованным.

Как отмечается в пресс-релизе компании, российский законопроект, на который ссылаются эстонские власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. «Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться исключительно на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex. Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены только через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex, подчеркнуло предприятие.

Фирма намерена оспорить данное решение.