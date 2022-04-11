Донецк, 11 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Некоторые страны, включая Турцию, Болгарию и Францию, попытаются убедить Россию создать коридоры для выхода из Мариуполя боевиков. Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил эфире телеканала «Россия 24».

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Говоря о ситуации в Мариуполе, он отметил, что давно избегает прогнозов. Главное сейчас — обеспечить людям условия для спокойной жизни. Нужно уничтожить всю украинскую тяжёлую технику, способную бить по жилым кварталам, а затем уже разбираться с оставшимися националистами.

При этом Басурин предположил, что Франция, Турция, Греция и Болгария инициируют переговорный процесс.

«Поэтому, думаю, будут пытаться убедить Россию чтобы создать коридоры и вывести оттуда лиц, которых бы никто не хотел видеть, что они там есть», — сказал представитель военного ведомства ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, порт в украинском Мариуполе, по словам Басурина, освобождён на 80%.

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