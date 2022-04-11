Донецк, 11 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Мариуполе начинается восстановление мирной жизни, однако пока делаются лишь первые шаги. Об этом 11 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин представителям мировых СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, силы противника в основном сосредоточены в промышленных зонах и выбиты из жилых кварталов.

«Что касается центральной части города, там сейчас идёт восстановление мирных элементов жизни. Пока это ещё первый шаги, потому что электричество ещё в процессе подвода, потому что идёт разминирование территории», — сказал Пушилин.

Он пояснил, что противник при отступлении старался нанести максимальный вред гражданской инфраструктуре.