Пушилин показал международным СМИ результаты артобстрелов Донецка
Донецк, 11 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проводит встречу с представителями международных СМИ, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM с места событий.
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Денис Пушилин
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"Для нас очень важно, чтобы объективная информация попадала вашей аудитории, к вашим читателям и зрителям», — сказал Пушилин.
Он рассказал о ежедневных обстрелах украинскими войсками городов ДНР. И показал разрушения в одном из спальных районов Донецка.
видео корреспондента ИА REGNUM