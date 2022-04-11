Донецк, 11 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проводит встречу с представителями международных СМИ, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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"Для нас очень важно, чтобы объективная информация попадала вашей аудитории, к вашим читателям и зрителям», — сказал Пушилин.

Он рассказал о ежедневных обстрелах украинскими войсками городов ДНР. И показал разрушения в одном из спальных районов Донецка.

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видео корреспондента ИА REGNUM