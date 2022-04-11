Вашингтон, 11 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Провал политики Госдепартамента США на Украине не дал предотвратить кризис, следствием которого стала российская военная спецоперация. Об этом предприниматель Дэвид Сакс заявил на конференции журнала American Conservative, его речь опубликована изданием.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

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По его словам, США публично и последовательно настаивали на праве Украины войти в НАТО, но на самом деле не собирались принимать эту страну в альянс. Для России вступление бывшей советской республики в НАТО было «красной линией» в вопросе безопасности, но эту позицию Вашингтон проигнорировал.

США, отмечает Сакс, отказались выполнить самое давнее и важное требование России. Для Вашингтона это была бы в значительной степени бессмысленная уступка, но для Москвы она имела первостепенное значение.

Предприниматель усомнился в дипломатических способностях сотрудников Госдепартамента и, в частности, в их компетенции относительно Украины. Последние два десятка лет, указывает он, США применяли в первую очередь военную силу для решения международных вопросов.

«Государственный департамент допустил провал, не сделав все возможное для предотвращения спецоперации России на Украине», — подчеркнул Сакс.

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