Люксембург, 11 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций против Москвы в понедельник, 11 апреля, в Люксембурге, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Европейские страны поддерживают прекращение закупок нефти и газа из России.

«Мы только что ввели жесткие санкции против России и готовимся к шестой волне», — заявила председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский канцлер Карл Нехаммер встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным в понедельник 11 апреля.