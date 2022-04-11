Донецк, 11 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 6:00 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено шесть снарядов из артиллерийского орудия калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР утром обстрелян посёлок Донецкий, ВСУ применили артиллерию калибром 152 мм.