Луганск, 11 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Посёлок Донецкий Луганской Народной Республики подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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Для атаки националисты применили артиллерийские орудия калибром 152 мм. Огонь открыт в 6:15 с украинских позиций в населённом пункте Новотошковское. Всего по посёлку Донецкий выпущено пять снарядов.

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