Донецк, 11 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Общественники передали Народной милиции ДНР новый беспилотник. Об этом 11 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Don Ramey Logan Беспилотник

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Общественная организация «Вече» передала силам ДНР мощный беспилотный летательный аппарат DJi Matrce 300RTK. Устройство оснащено камерой с тепловизором, лазерным дальномером и мощным оптическим зумом.

При помощи аппарата НМ ДНР сможет корректировать огонь по силам противника как в дневное, так и ночное время. В первую очередь, беспилотник будет задействован для уничтожения огневых точек, ведущих артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.