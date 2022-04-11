Москва, 11 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. О героических действиях инженерно-саперной роты под командованием старшего лейтенанта Сайрана Жусупова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины рассказали 11 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир инженерно-саперной роты, старший лейтенант Сайран Жусупов

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Отмечается, что инженерно-саперная рота под командованием старшего лейтенанта с начала спецоперации ВС РФ осуществляет фортификационное оборудование блокпостов, разминирование зданий и инженерную разведку путей движения войск.

Также указывается, что во время ожесточенных боев украинские нацисты терпели поражение и несли потери, в результате чего отступали вглубь обороны. При этом, покидая занимаемые ранее населенные пункты, киевские боевики минировали ведущие к ним пути и социально значимые объекты инфраструктуры.

«В ходе ведения инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов, покинутого украинскими боевиками, группой Сайрана Жусупова было обнаружено и обезврежено более 15 самодельных взрывных устройств националистов и более семи противотанковых мин, установленных противником», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, благодаря решительным действиям, профессиональной подготовке и проявленной смекалке, рота под командованием старшего лейтенанта Сайрана Жусупова обеспечила оперативное продвижение российских войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

«Всего в ходе проведения специальной военной операции при выполнении задач группой Сайрана Жусупова было разведано и разминировано около 600 километров путей», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили о героических действиях командира отделения сержанта Василия Верхушкина в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.