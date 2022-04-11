Превращение доллара в оружие США может расколоть финансовую систему — FT
Вашингтон, 11 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Превращение американского доллара в оружие может подорвать эту валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет Financial Times.
Отмечается, что заморозившие валютные резервы России ограничительные меры создали для многих государств стимул к тому, чтобы обходить доллар.
Кроме того, говорится в публикации, есть риск расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что ухудшит положение всех сторон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятое президентом Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли «привели Минфин США к истерике».
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