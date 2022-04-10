Донецк, 11 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Более 20 снарядов калибром 122 мм выпустили утром за 20 минут украинские боевики по районам города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики. Об этом 11 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Под обстрел со стороны киевских карателей попал Петровский район, самая отдалённая от центра часть Донецка, начало обстрела зафиксировано в 04:20 мск. Спустя 20 минут, в 04:40 мск украинские боевики обстреляли посёлок шахты «Трудовская». Всего со стороны украинских войск по районам Донецка было выпущено 25 снарядов калибром 122 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в результате артобстрела украинскими боевиками посёлка Старомихайловка в ДНР.