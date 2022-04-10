Симферополь, 11 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. На севере Крыма сбит украинский беспилотный летательный аппарат, — об этом 10 апреля со ссылкой на источники сообщила РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Панцирь»

«Обломки беспилотника повредили один из домов (в поселке Таврический), пострадавших нет, на месте работают представители силовых ведомств региона», — передает информационное агентство.

Отметим, что, по данным Минобороны России, 10 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Ольхатовка, Авдеевка, Новая Астрахань, Курахово, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Веселое.

Примечательный факт — массовое уничтожение украинских БПЛА произошло в День войск противовоздушнойобороны России, традиционно отмечаемый во второе воскресенье апреля.