В Крыму сбит украинский беспилотник
Симферополь, 11 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. На севере Крыма сбит украинский беспилотный летательный аппарат, — об этом 10 апреля со ссылкой на источники сообщила РИА Новости.
«Обломки беспилотника повредили один из домов (в поселке Таврический), пострадавших нет, на месте работают представители силовых ведомств региона», — передает информационное агентство.
Отметим, что, по данным Минобороны России, 10 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Ольхатовка, Авдеевка, Новая Астрахань, Курахово, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Веселое.
Примечательный факт — массовое уничтожение украинских БПЛА произошло в День войск противовоздушнойобороны России, традиционно отмечаемый во второе воскресенье апреля.