Киев, 10 апреля 2022, 10:56 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах н.п. Ольхатовка, Авдеевка, Новая Астрахань, Курахово, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Также в течение ночи в н.п. Звонецкое Днепропетровской области ракетами морского базирования уничтожены штаб нацбатальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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