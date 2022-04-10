Донецк, 10 апреля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. При обстреле освобожденной части Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь мирных жителей. Об этом 10 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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»По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины освобожденных ранее территорий», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли пятеро военнослужащих.