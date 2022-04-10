Москва, 10 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Российские военные доставили более 10 тыс. тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину. Об этом 10 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

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»РФ на Украину (начиная со 2 марта) уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки — 12 в ДНР, ЛНР и Херсонской области», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах н.п. Ольхатовка, Авдеевка, Новая Астрахань, Курахово, Шахтерское, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.