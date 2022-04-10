Москва, 10 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 18 тыс. человек. Об этом 10 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

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«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными силами… из Донецкой, Луганской Народных Республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 18 668 человек, из них — 2 910 детей», — отметил он.

Мизинцев также добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 723 102 человека, из которых 138 063 — ребенка.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 86 военных объектов Украины.