Донецк, 10 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пятеро военнослужащих. Об этом 10 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 18 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, ранее военнослужащие России и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами.