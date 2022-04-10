Донецк, 10 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами. Об этом 10 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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«С блокированных кораблей националистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в морском порту города Мариуполь, военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля Народная милиция (НМ) ДНР сообщила, что два иностранных судна в порту Мариуполя захвачены украинскими нацистами.