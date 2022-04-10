Донецк, 10 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Украинские силовики снова обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «"Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

»Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… г. Донецк (Петровский район), — говорится в сообщении. — Выпущено шесть снарядов калибра 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР в течение дня 10 апреля были эвакуированы 194 человека, включая 39 детей.