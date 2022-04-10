Москва, 10 апреля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках расследования уголовного дела установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российским военнослужащим.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В описании к опубликованному одним из журналистов фото сообщалось, что военнослужащего РФ сожгли украинские националисты. Отмечалось, что перед смертью его пытали и жестоко издевались.

Указанные действия грубо нарушают нормы международного права об обращении с военнопленными. Следствием будет принят весь комплекс мер, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего и установление данных украинских националистов и их командиров, причастных к указанному преступлению.