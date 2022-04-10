Москва, 10 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Уголовное дело против депутата украинской Верховной рады В. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В. А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанный депутат Рады в эфире одного из украинских телеканалов рассказал о намерении киевского режима физически ликвидировать военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвовавших в спецоперации по денацификации Украины. При этом он заявил, что если российских военных «не получится привлечь к уголовной ответственности, то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились».

Кроме того, отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следствие проведет необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств по данным фактам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать подрыв украинскими нацистами цистерны с химическими веществами и их подготовку к новому подобному взрыву для причинения ущерба мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР).