Москва, 10 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Подрыв украинскими нацистами цистерны с химическими веществами и их подготовку к новому подобному взрыву для причинения ущерба мирным жителям в населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР) поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Уточняется, что, по оперативным данным Народной милиции ЛНР, киевские боевики 9 апреля подорвали цистерну с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду.

«Кроме того, на территории химического предприятия по производству взрывчатых веществ «Заря», расположенного в Рубежном, остается еще более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, возможный подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона, уничтожит все живое в радиусе 30 километров, а также поставит под угрозу жизни более 300 тыс. человек, проживающих в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и Северске», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава СК РФ дал поручение следователям центрального аппарата ведомства во взаимодействии с правоохранителями ЛНР и другими оперативными службами зафиксировать следы противоправных действий для того, чтобы установить всех причастных к этому преступлению лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских нацистов, которая связана с распространением ложной информации о действиях военнослужащих российских Вооруженных сил в городе Ирпень.