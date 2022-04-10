Братислава, 10 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Словакия ведет переговоры с Украиной о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана». Об этом 10 апреля в эфире Словацкого ТВ сообщил глава минобороны республики Ярослав Надь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

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"Ведем с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана». Речь идет именно о продаже», — отметил он.

«Также ведем переговоры о возможном ремонте поврежденных украинских танков Т-72 и Т-75 на наших оборонных предприятиях. Мы могли бы отремонтировать и вернуть их обратно Украине», — добавил он.