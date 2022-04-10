Рим, 10 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 10 апреля на улицах Рима (Италия) местные жители поют гимн России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Люди принесли с собой российский флаг и плакаты, чтобы выступить против русофобии в Европе, передает RT.

Ранее в сети среди итальянцев завирусился хештег #notinmyname.

Жители писали посты против поставок оружия на Украину и отмены российской культуры.