Анкара, 10 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Турция привержена соблюдению конвенции Монтре и не станет пускать в Черное море ВМС НАТО под предлогом борьбы с минной опасностью. Об этом 10 апреля заявил министр обороны страны Хулуси Акар, пишет Turkiye.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Может ли быть так, что эти мины установлены в рамках плана по проникновению тральщиков НАТО в Черное море? Чтобы надавить на нас», — отметил он, передает ИА Красная Весна.

Установка мин, по его мнению, была видимо произведена не совсем стандартным способом:

«Эти мины обычно блокируются, когда срываются с веревки. Но мы видели, что в сорваных минах нет такой системы. Так может быть, система блокировки была намеренно отключена? … Продолжаем расследование».

Акар добавил, что его страна «не пустит боевые корабли» НАТО в Черное море.