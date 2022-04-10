Донецк, 10 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе Поврежденные постройки в результате обстрела ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 8 снарядов калибра 122 мм.