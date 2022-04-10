Донецк, 10 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. 9 апреля в освобожденном населенном пункте Гранитное осуществлена выплата пенсий 118 получателям. Об этом 10 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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За минувшие сутки, с 09:00 9 апреля до 09:00 10 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 29 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.